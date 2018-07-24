Конгрессмены предлагают Трампу встретится с Пашиняном

Ереван /Медиамакс/. Руководители Группы по армянским вопросам Конгресса США начали сбор подписей под письмом президенту США, в котором предлагают Дональду Трампу встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках его сентябрьского визита в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Сопредседатели Группы по армянским вопросам Фрэнк Палоун, Джеки Спейер, Дэйв Трот, Дэвид Валадао и вице-председатели Гус Бирилакис и Адам Шифф пишут в письме коллегам-конгрессменам, что «после избрания на пост премьер-министра Никол Пашинян обязался продвигать армянские вопросы на местном и международном уровнях и объявил о намерении углублять связи с США».



«Несомненно, беседа президента Трампа и премьер-министра Пашиняна будет важна для стратегического партнерства между нашими странами»,- пишут руководители Группы по армянским вопросам.



В адресованном Дональду Трампу письме говорится, что «мирные протесты во время Бархатной революции могут служить примером для ех стран, стремящихся к демократии. В долгосрочной перспективе мы желаем, чтобы Армения развивала более крепкие дипломатические связи с нашими западными партнерами и добилась прогресса в качестве демократического государства в Евразии».