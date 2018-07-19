Армяно-российские отношения обсудят на форуме в Ереване

Ереван/Медиамакс/. Конференция «Армения и Россия: реалии, проблемы и возможности» пройдет 20 июля в Ереване по инициативе аналитического центра The Armenian Interest.
В рамках конференции состоятся три сессии:
«Политический диалог: проблемы и возможности»;
«Проблемы безопасности и военно-технического сотрудничества»;
«Дефицит общественной дипломатии и информационного обмена в армяно-российских отношениях».
В форуме примут участие эксперты из Армении и России.
В числе российских участников: президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг», программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Маркедонов, шеф-редактор журнала «Новый оборонный заказ» Леонид Нерсесян, доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.
Конференция откроется 20 июля в 11:00 часов в отеле Radisson Blu.
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