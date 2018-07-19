Генсек ООН заявил о готовности поддерживать развитие Армении

Ереван /Медиамакс/. Генсек ООН Антониу Гутереш заявил, что организация готова поддерживать дальнейшее развитие Армении в приоритетных для страны сферах.

Согласно сообщению МИД, генсек ООН сказал об этом 18 июля в Нью-Йорке на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.



Армянский министр подтвердил большую заинтересованность Еревана в обогащении совместной повестки.



