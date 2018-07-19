Генсек ООН заявил о готовности поддерживать развитие Армении

Ереван /Медиамакс/. Генсек ООН Антониу Гутереш заявил, что организация готова поддерживать дальнейшее развитие Армении в приоритетных для страны сферах.
Согласно сообщению МИД, генсек ООН сказал об этом 18 июля в Нью-Йорке на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Армянский министр подтвердил большую заинтересованность Еревана в обогащении совместной повестки.
Зограб Мнацаканян подчеркнул, что при организации внеочередных выборов власти Армении полны решимости тесно сотрудничать с международными партнерами, в том числе – с Программой развития ООН.
Стороны также затронули тему карабахского урегулирования. Глава МИД Армении отметил, что для армянской стороны приоритетами в переговорном процессе являются статус и безопасность Арцаха.
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