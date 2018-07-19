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Вице-премьер принял участие в форуме по вопросам Устойчивого развития


Фото: Пресс-служба МИД РА

Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван/Медиамакс/. Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян в штаб-квартире ООН принял участие в политическом форуме высокого уровня по вопросам Устойчивого развития.

Арарат Мирзоян 17 июля представил Национальный добровольный доклад Армении. 

 

Вице-премьер представил также произошедшие в Армении политические изменения, подтвердив обязательства Армении по достижению целей устойчивого развития. 

 

В ходе вопросов и ответов Арарату Мирзояну задали вопросы представители Греции, Беларуси, Ливана, Азербайджана и ряд представителей гражданского общества. 

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