Вице-премьер принял участие в форуме по вопросам Устойчивого развития

Ереван/Медиамакс/. Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян в штаб-квартире ООН принял участие в политическом форуме высокого уровня по вопросам Устойчивого развития.

Арарат Мирзоян 17 июля представил Национальный добровольный доклад Армении.

Вице-премьер представил также произошедшие в Армении политические изменения, подтвердив обязательства Армении по достижению целей устойчивого развития.

В ходе вопросов и ответов Арарату Мирзояну задали вопросы представители Греции, Беларуси, Ливана, Азербайджана и ряд представителей гражданского общества.