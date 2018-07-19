Вице-премьер принял участие в форуме по вопросам Устойчивого развития

Ереван/Медиамакс/. Находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян в штаб-квартире ООН принял участие в политическом форуме высокого уровня по вопросам Устойчивого развития.
Арарат Мирзоян 17 июля представил Национальный добровольный доклад Армении.
Вице-премьер представил также произошедшие в Армении политические изменения, подтвердив обязательства Армении по достижению целей устойчивого развития.
В ходе вопросов и ответов Арарату Мирзояну задали вопросы представители Греции, Беларуси, Ливана, Азербайджана и ряд представителей гражданского общества.
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