ЕС ожидает от Армении «конкретных идей» о поддержке

Ереван /Медиамакс/. Руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский заявил сегодня, что «Евросоюз ожидает от армянских партнеров конкретных идей о том, какой может быть наша поддержка».

«Моя обязанность в качестве посла - понять, как мы можем посредством конкретных шагов содействовать реформам в Армении. Мы очень открыты и готовы услышать ожидания правительства Армении. Я провел встречи с представителями нового правительства, и каждый раз мы задаем простой вопрос: как мы можем помочь, чего вы от нас ожидаете?»,- заявил Петр Свитальский, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «демократическая Армения ожидает от Евросоюза более серьезного отношения».





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