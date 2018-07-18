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ЕС ожидает от Армении «конкретных идей» о поддержке


Петр Свитальский
Петр Свитальский

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский заявил сегодня, что «Евросоюз ожидает от армянских партнеров конкретных идей о том, какой может быть наша поддержка».

«Моя обязанность в качестве посла - понять, как мы можем посредством конкретных шагов содействовать реформам в Армении. Мы очень открыты и готовы услышать ожидания правительства Армении. Я провел встречи с представителями нового правительства, и каждый раз мы задаем простой вопрос: как мы можем помочь, чего вы от нас ожидаете?»,- заявил Петр Свитальский, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «демократическая Армения ожидает от Евросоюза более серьезного отношения».

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Посол подчеркнул, что в рамках брюссельского визита Никола Пашиняна послания должностных лиц ЕС были «мощными и дружественными»: они приветствовали произошедшие в Армении изменения и выразили готовность поддержать процесс реформ.

«От некоторых министерств мы уже получили идеи относительно содействия ЕС. Сейчас мы хотим, чтобы картина была более целостной»,- заявил посол.

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Он уточнил, что характер поддержки в основном будет институциональным, техническим и финансовым.

«Многие министры являются новыми в правительстве, они еще должны понять, что хорошо для Армении, и мы понимаем, что для этого требуется время»,- заметил посол.

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Петр Свитальский сообщил, что в конце недели Армению посетит заместитель главы Генерального директората Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении (DG NEAR) Катарина Матернова. Она проведет встречи с министрами, представителями гражданского общества, другими донорами.
 
«Оценка потребностей должна быть очень четкой и содержать конкретные программы и сроки выполнения. Когда они будут на столе, мы сможем обсудить дальнейшие действия»,- заключил посол ЕС.

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