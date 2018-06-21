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В МИД Армении назвали «глупостью» публикацию о «саботаже»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Тигран Балаян назвал сегодня «очередным примером низкопробного текста» статью газеты «Жоговурд» «Зограб Мнацаканян занимается открытым саботажем».

Газета «Жоговурд», в частности, написала сегодня, что «Зограб Мнацаканян начал заниматься открытым саботажем против правительства Никола Пашиняна», отметив, что в этом «свою роль сыграл президент Армен Саргсян, чьим кадром является Зограб Мнацаканян его кадр». 

 

Комментируя эту публикацию по просьбе Медиамакс, Тигран Балаян заявил:

 

«Это очередной пример оторванного от реальности и низкопробного текста, который представляет собой попытку саботировать достижения новой Армении. Это такая глупость, которую невозможно комментировать всерьез. МИД во главе с министром Мнацаканяном продолжает уверено выполнять свою важную миссию, которая, фактически, непонятна для некоторых». 

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