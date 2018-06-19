Дэвид Макаллистер: ЕС содействует борьбе против коррупции в Армении

Ереван /Медиамакс/. Председатель комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер заявил, что сейчас очень важный период для углубления отношений между Арменией и ЕС.

Об этом он заявил 18 июня на встрече с журналистами в Ереване, подводя итоги визита делегации Европарламента.



«Мы внимательно следили за событиями, происходящими в Армении в апреле и мае. Граждане посредством мирных митингов требовали изменений, боролись за лучшее будущее. Произошла смена правительства, которая была реализована в рамках конституции и без жертв. Мы пришли в Армению, чтобы понять, как можем помочь осуществить ожидания граждан»,- отметил он.



Дэвид Макаллистер подчеркнул, что Европейский Союз всецело содействует борьбе правительства Армении против коррупции и всегда готов поддержать.



Он сообщил, что 4 июля Европейский парламент проведет свое последнее голосование по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.



«Не сомневаюсь, что большинством голосов оно будет принято»,- отметил Дэвид Макаллистер.



Одновременно он подчеркнул, что «подписание и ратификация этого важного соглашения – только начало, и его успешная имплементация намного важнее».



«Это поможет модернизации Армении, будет способствовать увеличению инвестиций из ЕС, стимулировать торговлю с ЕС и поможет зафиксировать дивиденды для армянского народа»,- отметил он.



Говоря о процессе либерализации визового режима с ЕС, член Европарламента заявил, что они готовы поддержать начало диалога.



«Однако пока многое предстоит сделать. Нам бы хотелось видеть сокращение числа мигрантов из Армении в страны ЕС, а также эффективную борьбу против коррупции и другие реформы»,- заявил председатель комитета по внешним связям Европарламента.