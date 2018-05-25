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В НАТО высоко ценят политический диалог с Ереваном



Ереван/Медиамакс/. В Брюсселе состоялось заседание в формате Комитет НАТО по партнерству и безопасности-Армения.

Согласно сообщению МИД Армении, на заседании обсуждался оценочный доклад по реализации Плана действий по индивидуальному  партнерству Армения-НАТО (ПДИП) за 2017 год. 

 

Замминистра иностранных дел Ашот Овакимян,  говоря о последних политических событиях, подчеркнул, что приоритеты внешней политики и политики безопасности Армении остаются прежними, и Армения привержена выполнению всех своих международных обязательств. 

 

В этом контексте отмечалось, что Армения, будучи членом Организации договора о коллективной безопасности и ЕАЭС, одновременно сотрудничает с Европейским союзом и НАТО. 

 

Перед заседанием делегацию  во главе с Ашотом Овакимяном приняла заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. 

 

Она высоко оценила политический диалог и сотрудничество в рамках ПДИП, поблагодарила за продолжительный вклад Армении в миротворческие миссии в Косово и Афганистане. 

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