Глава МИД Армении посетит Москву по приглашению Лаврова

Ереван /Медиамакс/. Министр инстранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел сегодня телефонную беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Согласно сообщению МИД Армении, министры подтвердили заинтересованность в максимальном расширении союзнических отношений между Арменией и Россией.
Стороны подчеркнули важность состоявшегося 14 мая в Сочи содержательного диалога между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Для более детального обсуждения армяно-российской повестки Зограб Мнацаканян принял предложение Сергея Лаврова в ближайшем будущем посетить Москву.
Говоря о карабахском конфликте, Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
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