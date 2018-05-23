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Глава МИД Армении посетит Москву по приглашению Лаврова


Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Министр инстранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел сегодня телефонную беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно сообщению МИД Армении, министры подтвердили заинтересованность в максимальном расширении союзнических отношений между Арменией и Россией.

Стороны подчеркнули важность состоявшегося 14 мая в Сочи содержательного диалога между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

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Для более детального обсуждения армяно-российской повестки Зограб Мнацаканян принял предложение Сергея Лаврова в ближайшем будущем посетить Москву.

Говоря о карабахском конфликте, Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

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