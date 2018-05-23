Глава МИД Армении посетит Москву по приглашению Лаврова

Ереван /Медиамакс/. Министр инстранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел сегодня телефонную беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно сообщению МИД Армении, министры подтвердили заинтересованность в максимальном расширении союзнических отношений между Арменией и Россией.



Стороны подчеркнули важность состоявшегося 14 мая в Сочи содержательного диалога между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.



