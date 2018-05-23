Содокладчики ПАСЕ посетят Армению

Ереван/Медиамакс/. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы Джузеппе Галати (Италия) и Юлия Ловочкина (Украина) будут находиться в Армении 23-25 мая с миссией по сбору фактов.
Как передает пресс-служба ПАСЕ, в центре их внимания будут последние политические события, приоритеты нового правительства и состояние реформ.
Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина проведут встречи с президентом Армении, премьер-министром, председателем Национального собрания, министрами иностранных дел, юстиции и обороны.
Запланированы обсуждения с разными фракциями парламента, с армянской делегацией в ПАСЕ, судебными органами, Омбудсменом, представителями дипломатического и гражданского общества.
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