Содокладчики ПАСЕ посетят Армению

Ереван/Медиамакс/. Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы Джузеппе Галати (Италия) и Юлия Ловочкина (Украина) будут находиться в Армении 23-25 мая с миссией по сбору фактов.

Как передает пресс-служба ПАСЕ, в центре их внимания будут последние политические события, приоритеты нового правительства и состояние реформ.

Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина проведут встречи с президентом Армении, премьер-министром, председателем Национального собрания, министрами иностранных дел, юстиции и обороны.

Запланированы обсуждения с разными фракциями парламента, с армянской делегацией в ПАСЕ, судебными органами, Омбудсменом, представителями дипломатического и гражданского общества.