Идея Пашиняна воплощена в жизнь: «История Армении» вместо «Истории армянского народа»

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении приняло сегодня решение изменить название преподаваемого в школах предмета с «Истории армянского народа» на «Историю Армении».

В обосновании решения говорится, что «нынешнее название предмета не включает в себя и не отображает в точности идею государственности».

«Преподавание истории должно быть прежде всего направлено на анализ и представление исторических событий с позиции современной Армении - Республики Армения.

Существование Республики Армения будет представлено в логической цепочке исторических событий и процессов, подчеркивая важность идеи государства и традиций государственности в периоды существования армянского государства в различных форматах в предшествующий период. При этом общины, образовавшиеся за пределами Армении, будут представлены с точки зрения идеи государства и государственности и усилий, направленных на их укрепление»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Государство - совершенно другая культура, совершенно другая точка зрения. Надо иметь в себе силы признать, что такой образ мышления не всегда и не везде нам доступен. Мы находимся в процессе, когда пытаемся подняться на башню государственного восприятия, откуда мир и жизнь можно видеть совершенно по-другому»,- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.