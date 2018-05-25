Давид Ян может пересмотреть планы пожертвований в Армении

Ереван/Медиамакс/. Предприниматель и инвестор, соучредитель образовательного фонда «Айб» Давид Ян заявил, что может пересмотреть свои планы пожертвований в образовательные проекты Армении.
«Для меня школа «Айб» и образовательный фонд «Айб» становится делом жизни. Мы с моей супругой Алёной Ян отдаём «Айбу» большую часть своих свободных средств и в прошлом году приняли решение пожертвовать в образовательные проекты Армении и в «Айб» ещё 15-30 миллионов долларов в перспективе нескольких лет.
Ветер перемен, сменяемость власти, демократические ценности нам с Алёной очень близки. Мы с большой надеждой следили за новостями, обменивались мнениями с друзьями. Я общался с моим другом Сержем Танкяном в дни, когда он прилетел в Армению поддержать нового премьера Никола Пашиняна.
Но неожиданные комментарии нового министра образования Араика Арутюнян, связанные в том числе с «Айб» глубоко удивили нас всех.
Если Араик Арутюнян не изменит своего отношения к фонду «Айб», мы с Алёной вынуждены будем пересмотреть свои планы пожертвований в образовательные проекты Армении.
Очень надеемся, что министр образования внимательно разберётся в истории создания одного из самых значительных образовательных проектов Армении и изменит свою позицию», - написал Давид Ян на своей странице в Фейсбук.
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