Арам и Кэти: Война, изменившая детство и мечты

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6-летний Арам, который «все может»: «Моя мечта – вновь вернуться в Арцах»

«Я - Арам, и я все могу!» - на мою просьбу представиться 6-летний Арам Караханян из Арцаха отвечает известной пословицей. (В армянском языке имя «Арам» рифмуется со словом «могу» - ред.).

Мы беседуем с ним в дошкольном образовательном учреждении при ереванской школе № 196 имени Ашота Навасардяна, где он учится после того, как вследствие насильственного перемещения армян из Арцаха в сентябре 2023 года, его семья переехала в Армению.

Как заявила 27 сентября 2023 года министр образования, науки, культуры и спорта Армении: «Каждый третий человек, прибывший в Армению из Арцаха, – ребенок». По состоянию на октябрь 2023 года из Арцаха в Армению были насильственно перемещены 7996 детей в возрасте от 0 до 5 лет и 21 266 детей - от 6 до 19 лет.

Арам Караханян Фото: Медиамакс

Ловитки, прятки и «пост», который защищает дом

«Мы жили в Карабахе. Там было очень хорошо. Я играл, а летом ходил в бассейн. Мама помогала мне плавать. Так и жили. А потом услышали первый выстрел, случилось все это и приехали в Ереван», - рассказывает 6-летний Арам на арцахском диалекте в ответ на мой вопрос о жизни в Арцахе.

Вместе с более чем 100 тысячами армян семья Арама была вынуждена покинуть родной Степанакерт в сентябре 2023 года.

«В Степанакерте я ходил в детский сад «Сосе», затем - в дошкольное образовательное учреждение. Мою учительницу звали Анна. У меня были друзья, мы играли в прятки и в ловитки. У нас было игрушечное оружие, и мы построили «пост», чтобы защищать свои дома», - рассказывает 6-летний ребенок, которому уже с этого возраста пришлось осознать, что дом всегда нужно защищать.

Арам Караханян Фото: Медиамакс

Мать Арама Лира Мирзоян вспоминает, что, уезжая из Арцаха, она закрыла дверь дома так, будто они вернутся через 10-15 дней.

«Я сознательно закрывала дверь, думая: пусть там будет безопасно, мы скоро вернемся. А сейчас нам приходится сталкиваться с реальностью изо дня в день, и это очень сложно», - говорит молодая женщина и добавляет:

«Слава Богу, в Ереване живет брат моего мужа, и здесь, в их доме, нас встретили с большой заботой. Со временем мы нашли квартиру по найму, переехали и начали задумываться об образовании детей. Арам поступил в дошкольное образовательное учреждение при школе №196 имени Ашота Навасардяна. Никогда не забуду ту теплоту, с которой нас встретил директор и весь коллектив в первый день. У меня две дочери, одной 16 лет, другой -12. Старшая в этом году заканчивает школу и собирается изучать экономику. Правда, пока у нас нет возможности дополнительных занятий по подготовке к поступлению в университет, но необходимые знания она старается получить самостоятельно. А моя 12-летняя дочь училась в семинарии Анания Ширакаци в Степанакерте. После переезда с нами связались из ереванского филиала семинарии и предложили бесплатно продолжить обучение, а также предоставили транспорт до семинарии. Эта поддержка чрезвычайно важна для нас».

«Мы преодолеем даже блокаду, только бы жить на Родине»

В декабре 2022 года Азербайджан блокировал Арцах, отрезав единственную «дорогу жизни», связывающую регион со всем миром. Таким образом, Арцах был лишен продовольствия, медикаментов, других предметов первой необходимости, а также электро- и газоснабжения.

«Во время блокады не было игрушек. У меня их было много, но купить новые было невозможно. Их нигде не продавали», - вспоминает Арам и продолжает перечислять самые интересные и ставшие недостижимыми для него потребности:

«Не продавали ни мороженного, ни сока - вообще ничего».

Арам Караханян Фото: Медиамакс

Мать Арама говорит, что несмотря на сложную ситуацию, семья старалась сделать все возможное, чтобы трое детей ни в чем не нуждались.

«Мы буквально выжимали хлеб из камня. Жили в собственном доме и быстро разбили огород в саду напротив. Мы никогда не занимались сельским хозяйством, но – да здравствует Интернет! - поискали, научились и сделали (улыбается – ред.). Мы не отчаивались и постоянно повторяли - это наша борьба, мы должны преодолеть блокаду, потому что хотим жить на своей Родине».

Учебные заведения Арама и двух его сестер находились довольно далеко от их дома, на другом конце города. Несмотря на это, рассказывает Лира Мирзоян, дети никогда не отсутствовали, выходили из дому пораньше, долго шли, но доходили до школы или детского сада.

«Арам в это время посещал детский сад «Сосе». Здесь старались как-то отапливать помещения, чтобы дети не замерзли. Газа, естественно, не было, но когда давали свет, персонал быстро включал электрообогреватели, и холод удавалось как-то переломить», - вспоминает мать Арама.

Блокада Арцаха Азербайджаном завершилась в сентябре 2023 года полномасштабной войной.

«Ехали-ехали-ехали и, наконец, добрались до здешнего дома»

О дне начала войны и последовавших за ним событиях Арам рассказывает в стиле сказки. Но добро в этой сказке не побеждает.

Арам Караханян Фото: Медиамакс

«Когда началась война, мы с мамой возвращались из дошкольного учреждения. Услышав первый взрыв, мы побежали и увидели гараж. Возле гаража стоял мужчина. Он сказал: Бегите сюда скоре! Мы зашли внутрь – там было много детей, которые плакали. А я всем сказал: Не плачьте! Это наши стреляют! Потом за одним из детей приехала машина, забрала его и уехала. Мы долго ждали, потом сели в чужую машину и поехали в подвал школы. Он был битком набит, и все плакали. Я проголодался, сказал об этом маме, и девочка постарше дала мне кусок хлеба. Потом мужчина дал мне воды, я попил и уснул у мамы на коленях. Мы долго оставались в подвале. А потом два дня были в пути (из Арцаха в Армению – ред.). Я устал. Папин друг угостил виноградом, мама дала мне кусочек хлеба, а соседи - воды. Вот так мы ехали-ехали-ехали – и, наконец, добрались до здешнего дома. Я ничего не взял из дома. Моя мечта – вернуться в Карабах».

Арам Караханян Фото: Медиамакс

Мать Арама вспоминает, что поведение ребенка 19 сентября ее просто шокировало.

«Я беспокоилась за него, а он подходил ко всем в гараже и в подвале и говорил: «Успокойтесь! Не плачьте!». «Расправлял» обеими руками мои брови и говорил: «Вот так держи, больше не плачь!».

Новое дошкольное образовательное учреждение

В новом учебном заведении Арам чувствует себя хорошо.

«Мне здесь нравится. Мы играем с игрушками, рисуем красками, работаем с цветной бумагой. У меня здесь новые друзья: Самвел, Алекс, Арсен - их много».

Здесь его повседневная жизнь наполнена не только играми, но и образованием и различными мероприятиями.

«Сейчас мы готовимся к шахматному утреннику. Сделаем это, закончим и пойдём в школу. Я очень хочу в школу, очень!» - говорит 6-летний мальчик.

Арам Караханян Фото: Медиамакс

Воспитательница Арама Марине Мурадян рассказывает, что после насильственной депортации армян из Арцаха 8 арцахских детей были приняты в дошкольное образовательное учреждение при школе № 196 имени Ашота Навасардяна.

«За это время две семьи уехали из страны, и теперь у нас шестеро детей из Арцаха. Наш самый главный принцип – мы все здесь семья и друзья. Так что дети, пережившие те тяжелые события, сразу получили любовь и поддержку со стороны других учеников».

По словам Марине Мурадян, Арам очень способный, сразу усваивает то, что слышит, и активно участвует во всех мероприятиях.

«Я заметила в нем такие качества, как желание защищать и помогать. Однажды он нарисовал картинку с надписью: «Раньше я защищал свой Арцах, а теперь - улицы Зовуни» (в то время семья Арама жила в поселке Зовуни под Ереваном - ред.). Даже когда девочку, сидящую рядом с ним, кто-то пытается обидеть, он встает и сердито кричит: «Товарищ Марине, хватит, я больше не могу терпеть, эту девочку обижают!», - говорит воспитательница с улыбкой.

О воспоминаниях, тоске и мечтах

Мама Арама рассказывает, что мечты ребенка теперь лишь об одном - о своем бывшем доме, Арцахе и о возвращении туда.

«В прошлое воскресенье мы побывали в храме Гарни и монастыре Гегард. Арам подбежал и сказал: «Мама, дай мне скорее монетку». В церкви Гегард есть святой колодец, куда люди бросают монетки и загадывают желание. Я пошла за ним и увидела, как он громко говорит: «Хочу, чтобы Арцах был нашим, хочу отпраздновать свой день рождения там!», - и бросает монетку в воду. Он постоянно вспоминает арцахский дом, сравнивает. Когда мы переехали на съемную квартиру, он вошел, осмотрелся и говорит: «Мама, это хороший дом, но наш лучше, правда?» Я замечаю, что он все время проводит сравнения: «В Арцахе это было здесь, и качели были другие».

Фото: Медиамакс

- Арам, а Ереван и Степанакерт похожи? - спрашиваю я ребенка.

- Флаги похожи. Просто на ереванском нет белой линии, а на карабахском - есть, - отвечает он.

В конце отваживаюсь спросить: что он помнит и по чему скучает в Арцахе?

- Там у меня был большой двор, качели, друзья, велосипед. Я хочу, чтобы Арцах снова стал нашим.

- Хочешь вернуться? - спрашиваю я.

-Очень!, - отвечает шестилетний мальчик одним словом и с непоколебимой решимостью.

5-летняя Кэти из Украины: В Грузии мне всё нравится

После российского полномасштабного вторжения в Украину, Грузия стала одной из стран, принявшей украинских беженцев. Некоторые из них постепенно покинули Грузию, но есть и семьи, которые продолжают там жить. Их малолетние дети, фактически, начинают свою жизнь именно там. Одна из них – Кэти Рамишвили, которой на момент начала войны было три года.

«В Тбилиси мне всё нравится. Особенно – каток», – рассказывает Кэти из Украины. Они с семьей перехали в Грузию летом 2023 года.

Кэти Рамишвили Фото: Batumelebi & Netgazeti

Мама Кэти – украинка, а папа – грузин. Родную Хмельницкую область семья покинула через полтора года после начала войны.

Приехав в Грузию, Кэти не знала грузинского, однако сейчас изучает его в детском саду. Теперь она может свободно рассказывать о себе на грузинском - сколько ей лет, чем она занимается в садике.

«Я встаю рано утром и готовлюсь к садику. Там у меня есть подруга Мия, мы вместе играем. Хожу на разные уроки, учу украинский, грузинский и английский языки», – рассказывает Кэти.

Учреждение, в котором Кэти проводит свой день, находится в Тбилиси. Предназначенное специально для украинских детей, «Happy Space» («Счастливое пространство») было создано в рамках проекта «World Vision». Его посещает также мама Кэти, 31-летняя Анжела Гедзюк.

«Тут мы учим грузинский и английский языки. Нам объясняют, чему учатся наши дети, как мы можем им помочь. Для нас самих проводят множество мастер-классов, встреч психологической поддержки и много других интересных мероприятий», - рассказывает Анжела Гедзюк.

Анжела приехала из Украины с двумя дочерями. По её словам, из-за языкового барьера, изначально детям адаптация в Грузии давалась сложновато.

«Первые два месяца были сложными, они ничего не понимали, но потом начали ходить в садик, немного подтянули знание языка, и всё стало легче. С другой стороны, им с самого начала всё нравилось», – вспоминает она.

Решение увезти детей из Украины Анжела приняла исходя из соображений безопасности. На фоне частых звуков сирены воздушной тревоги детям постоянно приходилось спускаться в подвал, что отражалось на их психологическом состоянии.

Анжела Гедзюк и Кэти Фото: Batumelebi & Netgazeti

«В этом была причина отьезда в Грузию. Это было, конечно, сложное решение, но оно было принято ради спокойствия и безопасности детей. В Грузии у нас есть родня, нам было куда приезжать, вследствие чего было спокойнее - мы были не одни. Мой муж – грузин. Все члены его семьи - люди теплые и дружелюбные. Некоторые из них говорят по-русски, некоторые по-грузински – нам как-то удается понять друг до друга. В целом, в Грузии очень дружелюбные люди. Нам здесь очень нравится», – отмечает Гедзюк.

В дальнейшем семья планируют остаться в Грузии.

«Будем жить в Тбилиси. Ребёнок пойдет в школу, мы планируем отдать ее в украинский сектор, в противном случае, из-за недостаточного знания грузинского, я не смогу ей основательно помогать. Она хорошо читает по-украински, и мы хотим, чтобы она освоила и грузинский. Возможно, в старших классах она перейдет в грузинскую школу», – делится Анжела планами на будущее.

Программы поддержки украинских беженцев

Координатор «Happy Space» Светлана Вишневская рассказывает, что проект «World Vision», осуществляемый «World Vision International» и «Aktion Deutschland Hilft» (ADH), нацелен на поддержку проживающих в Грузии украинцев. Она говорит о двух направлениях – психологическом и социальном, а также о неформальном образовании.

«Наша организация в основном работает с детьми – главными бенефициарами. Но благосостояние детей напрямую зависит от благосостояния родителей, поэтому мы работаем со всеми возрастными категориями. От нуля до 103 лет, как мы тут шутим», – отмечает Вишневская.

По её словам, на данный момент в «Happy Space» учатся около 40 детей в возрасте 5-7 лет. Учёба включает в себя разные активности, например, музыкальную терапию, вспомогательные курсы по школьным предметам, курсы английского. Есть и мастер-классы для детей, на которых часто присутствуют и родители.

«Гордость нашего центра – пожилые, те, кому за 60. У нас есть клуб «Happy Space Talks», созданный украинцами для украинцев, где люди делятся полезной информацией. Проводятся также разные молодёжные встречи», – рассказывает Вишневская и добавляет, что социально-культурные активности способствуют интеграции украинцев в Грузии.

Кэти Рамишвили Фото: Batumelebi & Netgazeti

Беженцы в Грузии в основном с Юго-востока Украины – регионов, больше всех пострадавших от войны. Соответственно, как говорит координатор «Happy Space», у детей есть некоторые сложности и вызовы, которые следует преодолеть.

«В нашем центре работают профессиональные психологи и психотерапевты. Доступны разные активности, такие как, например, мифодрама. Время от времени организуем группы, которые помогают преодолевать стресс, управлять эмоциями и, в целом, улучшают состояние детей. На сегодня нам известно, что центр будет работать хотя бы до конца года, но активности могут продолжаться и после этого», – заявила Вишневская.

Офицер «World Vision» по информации и общению с сообществом Георгий Иналишвили отмечает, что с самого начала полномасштабной войны организация помогает украинским беженцам в Грузии и осуществляет несколько направленных программ.

«Мы работаем почти со всеми возрастными категориями. Особенно я хотел бы выделить работу с 5-6 летними детьми. Для них создана среда для неформального обучения. Они учат грузинский и английский, также занимаются украинским, чтобы сохранить связь с родиной и родной средой. Работа с ними для нас очень важна. Это помогает им адаптироваться, привыкнуть к грузинской реальности», – объясняет Иналишвили.

По его словам, помимо программ для детей и родителей есть программа и для подростков. Для них устраивают кинопоказы – просмотры специально отобранных фильмов, а которыми следует дискуссия.

«Хочу подчеркнуть, что «Happy Space» представлен не только в Тбилиси, но и в Батуми - там также есть подобные курсы для детей, подростков и их родителей. Мы максимально стараемся, чтобы они адаптировались к грузинской среде, не теряя при этом связи с исторической родиной», - отмечает Иналишвили.

Автор: Яна Шахраманян, Мариам Беридзе

Видео: Гаяне Енокян, Мариам Беридзе

Фото: Эмин Аристакесян, Мариам Беридзе