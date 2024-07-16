Стартовали армяно-американские учения Eagle Partner 2024 - Mediamax.am

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Стартовали армяно-американские учения Eagle Partner 2024


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. В Военной академии имени Вазгена Саргсяна минобороны Армении сегодня стартовали совместные армяно-американские военные учения Eagle Partner 2024.

Выступая на открытии, министр обороны Армении Сурен Папикян высоко оценил сотрудничество, направленное на повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.

 

В минобороны Армении сообщили, что в учениях принимают участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

 

«Цель учений - повысить уровень оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обменяться передовым опытом управления и тактической связи, а также повысить боеготовность армянского подразделения»,- говорится в сообщении минобороны.

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