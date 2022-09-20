Совбез: «Армения будет защищать свою независимость всеми доступными средствами»

Ереван /Медиамакс/. Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого было принято заявление.

В заявлени говорится:

«В ночь с 12 на 13 сентября 2022 года вооруженные силы Азербайджана предприняли широкомасштабную агрессию против суверенной территории Республики Армения с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов.

В результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207 человек, в том числе погибли 3 гражданских лица, местонахождение 2 гражданских лиц считается неизвестным, 293 военнослужащих и 3 гражданских лица получили ранения, 20 военнослужащих взяты в плен. Имеются доказательства пыток, расчленений захваченных в плен или тел убитых армянских военнослужащих.

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего частично или полностью разрушено 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 зал торжеств, 4 хлева.

Повреждено 7 объектов электросетевого хозяйства, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Были обстреляны 2 машины скорой помощи, 4 частных автомобиля.

Вооруженные силы Азербайджана проникли на суверенную территорию Республики Армения по нескольким направлениям. Благодаря упорному и героическому сопротивлению Вооруженных сил Республики Армения и привлечению международного сообщества нападение Азербайджана было остановлено, но военно-политическая обстановка остается напряженной.

Проводимая Азербайджаном агрессивная политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе, открытию региональных коммуникаций, всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахской проблемы и на навязывание Республике Армения силовых решений.

Принявшая повестку установления мира и открытия региональных коммуникаций Республика Армения считает неприемлемой проводимую Азербайджаном политику угроз и принуждения.

Совет безопасности заявляет, что Республика Армения будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми доступными средствами. Азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Республики Армения.

Мы призываем международное сообщество оказывать давление на Азербайджан с целью прекращения оккупации суверенных территорий Республики Армения и отвода войск, а также приветствуем все те страны и организации, которые выступили с четкой позицией.

В то же время мы подтверждаем приверженность Республики Армения выполнению обязательств ответственного члена международного сообщества».