Начальник Генштаба: Азербайджан вклинился на территорию Армении на 7,5 км

Ереван /Медиамакс/. Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян заявил сегодня, что атака противника велась в 6 направлениях.

На встрече в Джермуке с аккредитованными в Армении послами Эдвард Асрян сказал, что Азербайджан атаковал суверенную территорию Армении фронтом шириной 8,5 км и вклинулся на глубину 7,5 км.

«Азербайджанцы продвинулись на 1,5 км в направлении Неркин-Ханд и Верин-Шоржа, и на 0,5 км в направлении Ишханасар. Азербайджан также обстрелял город Мартуни в Гегаркуникской области.

Если раньше расстояние вооруженных формирований Азербайджана от города Джермук составляло 11 км, то сейчас оно составляет 4,5 км. На других направлениях противник был отброшен»,- сказал Эдуард Асрян.

Начальник Генштаба сообщил, что в направлении Джермука отдельные отряды противника находятся под контролем армянских частей, а также - в окружении.

Эдвард Асрян также рассказал о военных преступлениях, совершенных противником.

«Военная сила ни одного государства не имеет права проявлять жестокость по отношению к врагу - это грубое нарушение международного гуманитарного права. Женщину -военнослужащую расчленили, отрезали ноги и пальцы, раздели. Это крайняя степень зверства», - заявил глава Генштаба.