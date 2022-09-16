Пашинян: На данный момент у нас 135 погибших

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня, что «на данный момент число погибших с армянской стороны в результате азербайджанской агрессии составляет 135 человек».
«К сожалению, эта цифра не окончательная. У нас много раненых», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.
Министр обороны Армении Сурен Папикян, представляя оперативную обстановку, сказал, что на границе относительно спокойно.
«В течение ночи режим прекращения огня, в целом, соблюдался. Вооруженные силы выполняют поставленные задачи», - сказал Папикян.
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