Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил сегодня, что минувшей ночь ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной.
В частности, противник использовал ударные беспилотники в направлении Джермука.
С 08:00 часов 14 сентября, применяя артиллерию и минометы, противник возобновил наступательные действия по направлениям Джермука и Верин Шоржа.
Вооруженные силы Армении предпринимают соразмерные ответные действия, сказал Арам Торосян.
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