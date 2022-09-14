Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил сегодня, что минувшей ночь ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной.

В частности, противник использовал ударные беспилотники в направлении Джермука.

С 08:00 часов 14 сентября, применяя артиллерию и минометы, противник возобновил наступательные действия по направлениям Джермука и Верин Шоржа.

Вооруженные силы Армении предпринимают соразмерные ответные действия, сказал Арам Торосян.