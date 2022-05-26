Азербайджан вернул армянского солдата, перешедшего границу - Mediamax.am

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Азербайджан вернул армянского солдата, перешедшего границу


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Минобороны Армении сообщает, что армянской стороне сегодня возвращен рядовой Эдуард Мартиросов, военнослужащий обязательной срочной службы минобороны Армении, перешедший армяно-азербайджанскую границу 23 апреля.

По сообщению минобороны, призывник был возвращен армянской стороне в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 22 мая и при посредничестве командующего российской миротворческой миссией в Арцахе, генерал-майора Андрея Волкова.

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