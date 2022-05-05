Давид Тоноян: «Я осознавал, что никогда не стану членом «политической команды»»

Ереван /Медиамакс/. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что соглашаясь занять пост министра обороны, он «хорошо понимал, что никогда не станет членом «политической команды»».

13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после революции 2018 года никто из их политической команды не был назначен на должности в Вооруженных силах, и подчеркнул, что Давид Тоноян был членом прежнего правительства.

«Принятие предложения премьер-министра возглавить министерство обороны было твердым решением, которое я принял, руководствуясь чувством долга, сформированным за десятилетия государственной службы, а также принимая во внимание мнение многих моих друзей и коллег, неравнодушных к развитию Вооруженных Сил Армении. Принимая это решение, я прекрасно осознавал, что никогда не стану членом «политической команды», учитывая мой менталитет и пройденный путь», - сказал Давид Тоноян, отвечая через адвоката на вопросы 168.am.

«Из слов премьер-министра можно сделать вывод, что ему и его политической команде был нужен «переходный» министр обороны. Но, несмотря на неустанные усилия отдельных членов этой команды, он не отстранил меня от должности даже во время войны. Я находился на должности 2,5 года, с момента моей отставки прошло 1,5 года, в течение которых было назначено 3 министра обороны, что является красноречивым показателем качества кадровой политики», - сказал Давид Тоноян.