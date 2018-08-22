В полиции нет проявлений коррупции, заявил Осипян

Ереван/Медиамакс/. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян заявил сегодня, что в полиции Армении больше нет проявлений коррупции.

«Хоть и не отрицаю, что отдельный полицейский посмеет сделать что-нибудь, но заверяю, что подобный случай будет наказан. Сожалею, что в наших рядах мы найдем людей, которые не отнеслись с пониманием к нашим заявлениям касательно борьбы против коррупции»,- отметил начальник полиции в беседе с журналистами.

Он заверил, что «полиция будет действовать прозрачнее, и общественность в ближайшее время убедится в этом».

Коснувшись полномочий полиции во время выборов в Совет старейшин Еревана, Валерий Осипян отметил, что «это будут исключительные выборы за историю Армении».

«Будут наказаны все - и отдавший, и взявший взятку»,- заявил он, добавив, что полиция не будет скована.

Начальник Полиции сообщил, что начат процесс по обеспечению точности избирательных списков.

«Мы хотим восполнить пробелы. Есть явления, которые мы должны искоренить. Порядка 400 тыс. жителей Еревана уже проверены, и этот процесс будет носить продолжительный характер»,- заявил Валерий Осипян.