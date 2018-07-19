Никол Пашинян назвал «провокацией» инцидент с российскими военными

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня «провокацией в отношении армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении» инцидент с участием российских военнослужащих, произошедший 17 июля у села Паник Ширакского марза.

Выступая сегодня на заседании правительства, премьер заявил, что это «неприемлемый инцидент, виновные в котором должны быть найдены и привлечены к ответственности».

Армия и Полиция | 2018-07-19 09:02:39 Руководство российской базы принесло извинения министру обороны Армении

Никол Пашинян отметил, что «полиция уже готовит материалы, однако еще предстоит понять, по какой процедуре следует расследовать этот инцидент, чтобы добиться результатов».

17 июля у села Паник Ширакского марза военнослужащие российской военной базы провели учения без предварительного уведомления, что стало причиной паники у местных жителей.