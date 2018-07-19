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Никол Пашинян назвал «провокацией» инцидент с российскими военными


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал сегодня «провокацией в отношении армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении» инцидент с участием российских военнослужащих, произошедший 17 июля у села Паник Ширакского марза.

Выступая сегодня на заседании правительства, премьер заявил, что это «неприемлемый инцидент, виновные в котором должны быть найдены и привлечены к ответственности».

 

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Никол Пашинян отметил, что «полиция уже готовит материалы, однако еще предстоит понять, по какой процедуре следует расследовать этот инцидент, чтобы добиться результатов».

 

17 июля у села Паник Ширакского марза военнослужащие российской военной базы провели учения без предварительного уведомления, что стало причиной паники у местных жителей. 

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