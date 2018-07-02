МИД Армении: Наша армия в поддержке не нуждается

Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил сегодня, что страны-партнеры Армении были оперативно осведомлены об инциденте, произошедшем на границе Армении и Азербайджана.

Комментируя сегодня на брифинге вопрос о вероятности размещения военных формирований ОДКБ на границе, пресс-секретарь МИД Армении заявил:

«Не думаю, что нашим вооруженым силам нужна поддержка для сохранения полноценного контроля, установленного на нахиджеванском направлении.

Обязательства по защите наших границ возложены на вооруженные силы Армении, и, как показали события последних двух дней, они их выполняют уверенно и эффективно».

Тигран Балаян прокомментировал также запланированные в Азербайджане учения, отметив, что «проведение широкомасштабных военных учений без уведомления соответствующих органов ОБСЕ вошло стало у Баку привычкой».

Медиамакс напоминает, что в ночь с 30 июня по 1 июля азербайджанская сторона попыталась осуществить инженерные работы по укреплению позиций на нахиджеванском направлении. Армянская сторона открыла ответный огонь и сожгла одну из позиций противника.