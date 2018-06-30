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В министерстве обороны Армении обсудили модернизацию вооруженных сил


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. В министерстве обороны Армении сегодня состоялось совещание с участием руководящего состава министерства и Генерального штаба Вооруженных сил.

В министерстве обороны отметили, что был обсужден ряд вопросов, касающихся модернизации ВС. 

 

Министр обороны Давид Тоноян подчеркнул важность реформ в вооруженных силах и выделил приоритеты. 

 

В совещании участвовали также представители Армии обороны Арцаха.

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