В министерстве обороны Армении обсудили модернизацию вооруженных сил

Ереван/Медиамакс/. В министерстве обороны Армении сегодня состоялось совещание с участием руководящего состава министерства и Генерального штаба Вооруженных сил.
В министерстве обороны отметили, что был обсужден ряд вопросов, касающихся модернизации ВС.
Министр обороны Давид Тоноян подчеркнул важность реформ в вооруженных силах и выделил приоритеты.
В совещании участвовали также представители Армии обороны Арцаха.
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