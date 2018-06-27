Состоялся первый этап конкурса для «High Tech-призывников»

Ереван /Медиамакс/. 26 июня cостоялся первый этап очередного совместного конкурса призывников, объявленного министерством обороны Армении и центром кибербезопасности «Айтек».
Целью конкурса является создание высокотехнологических решений в оборонной системе и более эффективное использование способностей призывников в ходе обязательной срочной военной службы.
В конкурсе приняли участие призывники, занимающиеся программированием, интересующиеся сферами кибербезопасности и сетевого администрирования.
Посредством индивидуальных бесед и заданий профессиональная комиссия выбирает лучших призывников, которые два года будут совмещать срочную военную службу с профессиональной деятельностью и получат возможность более эффективно использовать профессиональные способности, участвуя в процессе создания высокотехнологических решений в оборонной системе.
На старте первого этапа конкурса присутствовал министр обороны Армении Давид Тоноян.
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