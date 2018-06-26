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Призыв в армию будет находиться под строгим контролем


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что весь процесс летнего призыва и, в частности, работа медицинских комиссий будут находиться под строгим контролем.

Министр заявил об этом 25 июня на заседании Республиканской призывной комиссии, прошедшем в Центральном сборном пункте минобороны.

Давид Тоноян отметил важность обеспечения атмосферы справедливости и прозрачности в ходе призыва и исключения коррупционных явлений.
 
Он подчеркнул, что всесторонне будут изучены документы прошедших медицинское обследование призывников, выданные медицинскими учреждениями заключения, чтобы исключить призыв молодых людей, имеющих проблемы со здоровьем, одновременно выявить тех, кто уклоняется от призыва под предлогом фальшивых заболеваний и других уголовно-наказуемых поступков, с целью применения соответствующих санкций в отношении виновных.

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