5/10/15: Призыв ЕКЗ, отключение от Western Union и Moneygram

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 13-19 АВГУСТА 2003 ГОДА



Решение об отправке в Ирак



19 августа посольство Армении в Вашингтоне заявило о готовности армянской стороны направить взвод саперов и военных врачей для участия в процессе реабилитации Ирака.



Армянские миротворцы в Ираке Фото: минобороны Армении

На Ереванском коньячном заводе Фото: Медиамакс

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 13-19 АВГУСТА 2008 ГОДА