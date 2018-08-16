5/10/15: Призыв ЕКЗ, отключение от Western Union и Moneygram

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 13-19 АВГУСТА 2003 ГОДА
Решение об отправке в Ирак
19 августа посольство Армении в Вашингтоне заявило о готовности армянской стороны направить взвод саперов и военных врачей для участия в процессе реабилитации Ирака.
Фото: минобороны Армении
«Армения поддерживала постоянную связь с правительством США до, в течение и после военной операции в Ираке с целью оказания любой необходимой и возможной поддержки американским войскам», - говорилось в сообщении посольства.
Призыв ЕКЗ
Руководство Ереванского Коньячного Завода (ЕКЗ), входящего в состав международной группы Pernod Ricard, призвало 19 августа власти Армении «принять меры, чтобы импортированные спирты, качество и происxождение которыx не поддается контролю, не служили для изготовления армянского коньяка».
Фото: Медиамакс
«Несмотря на то, что ввоз спиртов, вероятно, не является нелегальным, руководство ЕКЗ весьма обеспокоено возможностью появления на рынке «коньяка из Армении», который будет не чем иным, как обыкновенным бренди. Это может ввести потребителей в заблуждение и приведет к потере доверия по отношению к настоящему армянскому коньяку», - говорилось в заявлении ЕКЗ.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 13-19 АВГУСТА 2008 ГОДА
Отключение от Western Union и Moneygram
14 августа стало известно, что действующие в Степанакерте филиалы армянских коммерческих банков отключены от систем денежных переводов Western Union и Moneygram.
Фото: REUTERS
За день до этого азербайджанские СМИ сообщили, что власти страны приняли решение возобновить работу Western Union и Moneygram на территории Азербайджана после того,
как указанные компании «прекратили незаконную деятельность на оккупированных территориях».
Ситуация в Грузии
Ситуация в Грузии обсуждалась на заседании Совета национальной безопаности Армении, созванном 14 августа президентом Сержем Саргсяном.
Президент Армении выразил озабоченность сложившейся ситуацией и приветствовал шаги, направленные на установление в регионе мира и стабильности.
Серж Саргсян подчеркнул, что Россия является стратегическим союзником Армении, а Грузия - дружественной страной, и поэтому Ереван заинтересован в скорейшем решении проблемы мирным путем. Президент подтвердил готовность Армении выступить в роли «гуманитарного коридора» и отдал поручение установить временный безвизовый режим для транзитных поездок граждан стран Европейского Союза.
Ара Тадевосян
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