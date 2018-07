Не сойти бы с ума…

Вначале приехала она. Ее приезд, конечно же, вызвал ажиотаж в Грузии. Поэтому была организована пресс-конференция.



Она сказала, что восхищена древним грузинским языком, красотами страны.



Она поделилась своей мечтой – на планете должна исчезнуть бедность.



Она хочет помогать врачам в борьбе с раком.



Она призналась, что чувствует себя вполне счастливой будучи женщиной и не хотела бы менять пол.



Она предсказала, что в будущем между людьми и ее «соплеменниками» возникнет великая дружба, будет мощное результативное сотрудничество.



Она пошутила на прощанье, сказав, что ей очень понравилась грузинская архитектура, но более всего здание парламента – такое же прозрачное, как ее собственная голова.



Голова у нее действительно прозрачная. В ней мигало что-то красное. Она – это робот по имени София, созданный в 2018 году компанией Hanson Robotics. Она способна разговаривать и выражать эмоции. У нее есть гражданство Саудовской Аравии…



Он приехал на день позже и поставил пол-Грузии на уши.



Роберт Энтони Плант. Одного имени достаточно, чтобы понять, как это могло случиться – поставить половину страны на уши. Демиург прибыл в сопровождении служителей музыки, вероятно, выросших на его же сочинениях и сочинениях коллег по Led Zeppelin.



Группа долго выставляла звук – благодаря частичной открытости Black Sea Arena, принимавшей Планта, это было слышно за много километров. Периодически подключался он сам. Распевка великого вокалиста всколыхнула беспокойство за корабли в Черном море, - когда-то давным-давно они разбивались о берега острова Сирен, заманивавших моряков своим дивным пением.



На Планта пошли люди всех возрастов. От детей 5-6 лет в сопровождении родителей до стариков очень уж почтенного возраста. На половине или больше из 10 тысяч, счастливо купивших билеты, майки с надписью Led Zeppelin. Или какой-то знак, имеющий отношение к легендарной группе.



Раздающаяся вокруг речь – Вавилон. Плант собрал не только жителей Грузии, но и отдыхающих на черноморском побережье. Украинцы, русские, армяне, азербайджанцы, казахи, киргизы, туристы из разных стран Европы. Музыка объединила. Роберт Плант. Led Zeppelin, если хотите. И что делить нам всем, если пройдет несколько часов и многие будут не в силах сдержать нахлынувшие слезы? Кто-то украдкой будет вытирать скатившуюся соленую каплю. Другие и скрывать это посчитают ненужным, и зайдутся в рыданьях.



А до того – два часа крутейшей музыки. С мощным звуком такой плотности, что на такой стене можно было рисовать, взяв кисть и краски. Или просто писать признания в любви. К Led Zeppelin, Планту, нынешним его музыкантам, извлекавшим из своих инструментов все звуки, на какие только они способны по замыслу мастера-изготовителя, выполнившего волю невидимого властелина всего, включая музыку.



А потом стало страшно. Не от «I'd carry fire for you... Just like I scarred you…» Нет, конечно.



Я про себя решил, отныне по мере возможностей не пропускать выступлений Планта или демиургов помельче. Потому как недалек тот день, когда прибудет с концертом Led Zeppelin в полном составе. Плант признается в любви к тому городу, где будет выступать, выразит восхищение если не древностью местного языка, то его мелодичностью, или, наоборот, жесткостью. Споет любимые песни. Джимми Пэйдж усладит слух мощными рифами, а Джон «Бонзо» Бонэм и Джон-Пол Джонс создадут стену неслыханной плотности, на которой можно будет писать не то что признания в любви, а целые поэмы о ней. Красные мигающие лампочки в их прозрачных головах не увидит никто, потому что они будут спрятаны под роскошными париками.



А сам Роберт Энтони Плант, как некогда предсказал глубоко почитаемый им Джон Рональд Толкиен, с другими «демиургами» к тому времени отчалит в Валинор. Попасть бы на ту эльфийскую ладью, как тогда повезло Фродо…



Юрий Симонян - журналист. Живет и работает в Москве.



Высказанные в колонке мысли принадлежат автору и могут не совпадать с точкой зрения Медиамакс.