Мой тринадцатый чемпионат

Проходящий в России 21-й чемпионат мира, он же 13-й для меня – остальные в силу объективных причин я не смотрел или просто не помню, возможно, последний. Не потому что умирать собрался. (Хотя кто знает?!) Но потому что, если ФИФА реализует проект или угрозу расширить количество участников чемпионата мира до 48, то, наряду с популяризацией футбола по всему миру, убьет к нему интерес немалой части доселе верных любителей этой игры. Заодно в энной степени снизит интерес к отборочным турнирам, определяющим состав участников чемпионата мира.



Скажем, будет увеличено представительство Южной Америки. Сейчас в мундиалях могут играть 5 сборных стран, и даже 6, если чемпионат проходит на этом континенте. На какую квоту может претендовать CONMEBOL – аналог европейского UEFA, при увеличении соревнующихся сборных на 12? Наверное, не меньше, чем на 2. А стран в Южной Америке всего 10. Ну и какой смысл в отборочном турнире южноамериканской зоны, который многие специалисты считают самым конкурентным футбольным соревнованием из всех известных, при том, что 2-3 сборные в каждом цикле обычно уступают остальным?



Увеличивать количество за счет европейцев? Цель в чем – чтобы какой-нибудь махровый евроаутсайдер вдруг преподнес сенсацию и проник на чемпионата мира, где ожидаемо проиграв все групповые матчи, уедет домой и уедет «безвылазно» на новые долгие годы? Или чтобы вытянуть на турнир некогда выдающуюся футбольную страну, многие десятилетия застрявшую в кризисе с тем же результатом? Или к нынешним африканским и азиатским «пятеркам», редко выбирающимся из групповых этапов мундиалей, добавить еще несколько таких же неудачников?



Коммерческая сторона проекта расширения понятна. Хотя о ней-то как раз говорится меньше всего. А точнее – ничего. Спортивная – вывод можно сделать из изложенных выше предположений-подозрений. И попытаться подкрепить их проходящим чемпионатом мира.



Мне он в целом нравится. Отличные стадионы и прекрасные, вопреки предтурнирной критике, газоны. Введение телепросмотров судьями спорных эпизодов свело к минимуму или даже к нулю их фатальные ошибки, а сама игра, опять же вопреки скептикам, в динамике, на мой взгляд, ничего не потеряла. Беспрецедентный выход в плей-офф Японии по принципу фейр-плэй. Произошли сенсации, что по-своему украшает футбол. Одна просто оглушительная – такие тоже случаются, еще одна – резонансная. Это, соответственно, о Германии и Испании. Не сыграли одни «звезды», зато играют другие. Словом, все на высшем уровне. За исключением одного.



Нет великих матчей. Они еще могут состояться, чемпионат еще не завершился. Но что-то подсказывает – вряд ли. И нет великих игроков. Это, скорее всего, взаимосвязано. Откуда взяться великим матчам без великих исполнителей, или великим исполнителям без сумасшедшего антуража.



Какой из состоявшихся матчей можно назвать великим? Испания – Португалия? Это с нелепыми катастрофическими ошибками испанского вратаря?



Франция – Аргентина? Не смешно? Ведь обилие голов редко становится подтверждением класса соперников, и этот поединок, в котором одна из команд была заметно сильнее другой, точно не из этого ряда. А в том ряду для сравнения, скажем, Италия-Бразилия, Франция–ФРГ – 1982 года. Или если брать ближе, то Аргентина–Англия 1998 года, Испания–Франция в 2006 году, Уругвай–Голландия еще четыре года спустя.



Португалия–Уругвай? Близко по нерву матча. Фрагментарно - по исполнению.



Япония–Бельгия. Только по драматизму. И… Собственно, все. Остальное – борьба, рутина, очевидное превосходство одной сборной над другой, бросающееся в глаза нежелание одной команды выкладываться в матче, ничего для нее не значащем, надрыв другой - за престиж.



Остальное – слухи, сплетни, бредни.



Да, Месси в плей-офф, согласно замыслам, должен был преобразиться, потащить Аргентину к титулу, самого себя – к ослепительному величию, и «документально» подтвердить ныне попсовый титул лучшего из лучших за всю историю. Все 90 минут последнего своего матча в России футболист опровергал этот самый, возможно, популярный конспирологический сценарий, подтверждая мнение критически настроенных знатоков футбола – не то, чтобы лучший в истории, но и в ТОП-5 аргентинских ему нет места.



Его более дутый оппонент в споре за звание «лучшего» опростоволосился еще в большей степени. Зато явил новую моду на задранные до пояса штанины шорт при исполнении штрафных. Подтвердил, благодаря Де Хеа, миф о своей беспримерной везучести и, не особо, кажется, огорчившись произошедшему провалу своей сборной (главное – не своему, все-таки по статистике 4 гола в активе), убыл восвояси.



Третий из «великих» – Неймар, выглядит получше визави, продолжает бороться за титул. Но своими нырками и падениями стал вселенским посмешищем, не героем Бразилии, а героем сатирического ролика, в котором, упав, начинает безумно кататься по полю, и, в конце концов, выкатывается за его пределы, за пределы стадиона, и, перекатываясь докатывается куда-то до Антарктиды.



Мбаппе… Кейн… Азар… Гризманн… Погба... Мина… Лукаку… Кавани? Нет, господа. Игроки все они хорошие, себя на российских полях показавшие. Но калибр не тот. Чего-то не хватает. Не в последнюю очередь пиара, так щедро выписанного вышеупомянутой троице, что на остальной футбольный мир его не достает.



Заниматься предсказаниями – дело неблагодарное, рискованное, а в какой-то степени бессмысленное. В следующем чемпионате мира все еще будет 36 команд, как сейчас. Говорят, что Катар, который его примет, построит совершенно сказочные стадионы, кондицированные так, что наружные плюс под шестьдесят градусов по Цельсию ощущаться не будут никак. Только вот Катар и футбол - понятия плохо стыкующиеся. Если не так, то назовите одного катарского футболиста, не прибегая к помощи гугла. И в целом – мне милее футбол в естественных условиях. Пусть иногда под дождем. Или даже сопровождается шторм, как во время одного из матчей мексиканского чемпионата мира в 1986 году… А еще через четыре года после катарского форума, чемпионат планируется провести сразу в трех странах – Канаде, США, Мексике. И приедут на него 48 стран. Вряд ли мне лично это будет более интересно, чем «кондицированный чемпионат», который уже сейчас представляется искусственным, чересчур надуманным.



Юрий Симонян - журналист. Живет и работает в Москве.



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