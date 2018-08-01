Дорогой растаманов

Вот оно и случилось – в Грузии декриминализована марихуана. То есть ее можно курить без опасения быть отправленным за решетку, или приговоренным к выплате штрафа.



Часть молодежи и политическое движение «Гирчи» («Шишка»), возглавившее борьбу за легализацию конопли, ликуют. Консервативная часть страны настороженно молчит, выжидая, чем завершится неслыханный и невиданный эксперимент.



Впрочем, никакой это не эксперимент, а решение Конституционного суда, признавшего право употреблять дурман и изменять сознание личным делом каждого индивидуума. Куритель марихуаны или анаши не является агрессивным и опасным для общества элементом, вред наносит только себе, а потому - хочет пусть дымом одурманивается, а хочет пусть башкой об стену бьется и теряет сознание от этой акции.



Но если при этом еще продавать-распространять, то тут засада – штраф или тюрьма. Вопрос, где же брать эту самую марихуану при том, что продажа остается правонарушением, остается открытым. И это придает ситуации с декриминализацией травы изрядную запутанность с уходом в криминальную тень.



Кого считать просто потребителем, а кого распространителем? Второй в любом случае может заявить, что дурман держит исключительно в личных целях. А первого в любой момент могут допросить с пристрастием на предмет, где он купил «удовольствие». Дозволенное количество травы в законе не прописано.



Правозащитники говорят, что очевидная польза от признания мариуханы легальной в том, что прекратятся ее подбрасывания полицией людям и все последствия этого… Ага, позвольте, можно подумать, что ничего другого, кроме конопли, полиция никогда никому не подбрасывала, и до того, чем заменить траву в таких случаях, никак не додумалась, а только подброшенным каннабисом и привязывала и подчиняла своей воле каких-то молодых людей небезупречного поведения. Так что – в случае чего подбросят что-то другое…



Я не склонен вдаваться в рассуждения на предмет вредности или полезности марихуаны. Как сказал один врач, она не вреднее табака, от которого человеку совершенно никакой пользы нет, и не полезнее небольшого количества качественного алкоголя, обладающего опять же при разумном подходе определенными положительными свойствами, но она (марихуана) однозначно не является неким обязательным компонентом человеческого рациона. А раз так, резюмировал он, экспериментировать на себе травой – не рекомендуется, хотя – да, от марихуаны, в отличие от героин-кокаинов никто не умирал, или как от ЛСД, никто окно на каком-то этаже с входной дверью не путал.



Я не буду морализировать, пугая сомнительным недоказанным и совсем необязательным переходом от легких наркотиков к тяжелым в силу неодолимой тяги.



Я не хочу уподобляться полковнику КГБ одного из рассказов Сергея Довлатова, который в разговоре с героем, предсказал конец России: в один день напьются все - от мала до велика, от татарина до еврея, от уборщицы до директора, и на том все закончится.



И я не буду говорить, что в один непрекрасный день все население Грузии укурится в доску и все остановится. Но с учетом обычно полурасслабленного состояния этой чудной страны, и какого-то фатального стремления с давних времен части молодежи к психоделическому отдыху, степень такой опасности ничтожной не назвать.



Но я, как тот врач, скажу, что лучше без травы. Ибо на моих же глазах в течение нескольких лет деградировал мой друг. Он устроил себе в поле небольшую плантацию, умело замаскировав ее. И употреблял ежедневно. Устраивал запасы на зиму. При этом умудрялся вкалывать, как проклятый, удерживая на плаву немаленькую семью (подчеркну – зарабатывал честным трудом, коноплю не продавал). Еще и рисовал недурно. Но такое интенсивное курение, очевидно, не могло не отразиться. И, несмотря на то, что он изо всех сил заботился о семье, она запротестовала против выбранного им образа жизни.



Мне с ним, погруженным в свои какие-то мысли и решения известных ему задач, было совсем не интересно. В результате мы почти перестали видеться. Другие приятели - тоже. Так продолжалось несколько лет.



Я не знаю, что именно случилось с ним, но в какое-то утро он погнал соседских коз на свою плантацию, и ее не стало – козы, оказывается, большие любители пощипать конопли. Он бросил курить вообще, ведет абсолютно трезвую жизнь, но интереснее с ним стало ненамного. Последствия многолетнего потребления дурмана дают о себе знать. Он не лучший собеседник по причине своей невнимательности, не лучший соперник в шахматах или нардах по причине той же рассеянности, он не самый пунктуальный человек по причине забывчивости. Он остается хорошим и в целом надежным товарищем, если не забывает об этом. И с ним безумно тяжело.



А так – в Грузии получили то, что хотели получить пару последних лет и говорили об этом вслух. Обкуривайся, не боясь! Только сравнение в этом контексте Грузии с Нидерландами, Чехией и Уругваем, мне видится кошмарным лицемерием. В силу разного уровня развития обществ, уровня жизни, общественных задач и целей.



Хотя – да – свободное укуривание может оказаться неплохим подспорьем успешно развивающемуся грузинскому туризму. И – тоже, как расширения в Грузии «видов» туристов, так же ждем появления на местном наркорынке его осваивателей из других стран… Тех, где крепкой конопли много, но за ее продажу можно сесть и надолго.



Юрий Симонян - журналист. Живет и работает в Москве.



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