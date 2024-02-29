Мисак Манушян и Кямиль Зейналлы, любовь и людоеды

Президент Алиев,



Ранним утром 21 февраля в Москве был задержан объявленный Арменией в международный розыск «фитнес-тренер» Кямиль Зейналлы, которого моя страна обвиняет в военных преступлениях. Уверен, благодаря именно вашим усилиям российская сторона «проявила гуманизм» и в тот же вечер освободила обвиняемого в тяжких преступлениях.



Вечером 21 февраля останки героя Движения сопротивления Мисака Манушяна и его жены Мелине Манушян нашли последнее пристанище в Пантеоне величайших деятелей Франции.







Мисаку было 9 лет, когда его отец и мать погибли во время Геноцида армян 1915 года. Переехавший в 1925 году во Францию Мисак в годы Второй мировой войны присоединился к французскому Сопротивлению. В 1943 году возглавляемая им группа провела более 30 успешных операций против нацистов. Они уничтожили коменданта Парижа генерала фон Шамбурга, ответственного за массовые расстрелы людей. В ноябре 1943 года гитлеровцы арестовали Мисака Манушяна и 21 февраля 1944 года казнили вместе с членами его группы.



Отныне Мисак Манушян покоится в Пантеоне вместе с Виктором Гюго, Жан-Жаком Руссо, Эмилем Золя, Александром Дюма. Уверен, вы сделаете все, чтобы Кямиль Зейналлы оказался на одной «доске почета» с Рамилем Сафаровым, зарубившего топором спящего армянского офицера и возвращенного в Азербайджан благодаря вашим усилиям, и с «офицером», обезглавившим в 2016 году Кярама Слояна, которого вы лично наградили спустя месяц после совершения преступления.



Президент Алиев,



Речь Эмманюэля Макрона в Пантеоне, посвященная Мисаку Манушяну и его жене, была пропитана любовью и свободой. Вы замечали, что в своих выступлениях никогда не говорите о любви? Знаю, что в последнее время вы «не любите» Макрона и Францию. Также знаю, что сегодня Азербайджан может предпринимать немало шагов, не принимая во внимание мнение Франции или даже США. Российский эксперт Кирилл Кривошеев, посетивший недавно вашу страну, считает, что по сравнению с Владимиром Путиным, вы не так сильно оторваны от реальности. Если это действительно так, задумайтесь над тем, что действительно великими могут быть страны, героями которых является Мисак Манушян, а не Кямиль Зейналлы. Сегодня с вами считаются благодаря нефти и газу, но вы никогда не восполните отсутствие любви.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.