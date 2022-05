«100 секунд» и наши настоящие друзья

В 2015 году, к 100-летию Геноцида армян, Медиамакс реализовал проект «100 секунд». Главный посыл проекта заключался в том, что произошедшее в 1915 году было не только огромной политической и гуманитарной катастрофой, но и страшной цепью личных трагедий.



Мы использовали свидетельства переживших Геноцид, опубликованные Национальным архивом Армении в 2013 году - отобрали отрывки длиной в 100 секунд и предложили людям из разных стран прочесть их от первого лица, «отождествляя» себя с теми, кому удалось выжить. Когда это было возможно, мы просили участников читать свидетельство на своем родном языке.



Партнером проекта выступила компания ВиваСелл-МТС, благодаря которой мы получили возможность организовать съемки в разных странах. Часть проекта снимали в Ереване - участниками стали гости кинофестиваля «Золотой абрикос». Среди них были польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси, супермодель и актриса Адриана Скленарикова-Карембо, французская актриса Анна Муглалис.



Первой, кого мы сняли за пределами Армении, стала мой хороший друг Салли Дэй – актриса и личный ассистент вокалиста Deep Purple Иэна Гиллана. Думаю, что Салли прочитала «свое» свидетельство очень впечатляюще.







Для меня было очень важно, чтобы в проекте приняли участие грузины. Никакой «политической цели» я не преследовал, просто, наверное, хотел доказать сам себе, что, несмотря на тесные связи между Грузией и Турцией, найдутся люди, для которых боль армян - не пустой звук. Я рад, что не ошибся. Журналист Звиад Коридзе и директор Музея грузинской литературы, историк и литературовед Лаша Бакрадзе без колебаний выразили готовность прочесть свидетельства.







Послом Литвы в Армении в то время был Эрикас Петрикас, и я сказал ему, что очень хотел бы иметь участника из Литвы. Эрикас пообещал подумать и предоставить контакты. Через несколько дней он прислал мне номер телефона: «Это Регимантас Адомайтис, позвони и поговори с ним». За свою журналистскую карьеру я встречался со многими известными людьми, но перед звонком Адомайтису я сильно волновался - не верилось, что буду говорить с героем фильмов моего детства.







В Москве журналист Сергей Пархоменко и блогер Антон Носик согласились сразу. Съемки организовала Анна Алешковская, с которой мы никогда не встречались «вживую», но дружим «на расстоянии». Анна предложила привлечь к проекту своего брата Митю, который в последние годы ведет активную общественную жизнь и создал благотворительные фонды, спасшие множество жизней.







К проекту присоединилась Амберин Заман - в то время корреспондент The Economist в Турции. Недавно я встретился с Амберин в Ереване и поблагодарил за участие. У нее уже тогда были непростые отношения с турецкими властями, и чтение свидетельства Сары Мурадян, пережившей Геноцид, точно не могло способствовать их улучшению, если не сказать наоборот.







Другой участник нашего проекта, Тим Джуда, с первых дней войны работает в Украине и пишет для Financial Times. Очень хочу, чтобы он вернулся домой целым и невредимым.



В Вашингтоне мы снимали Тома де Ваала. Съемку организовала моя одноклассница Юлия Петросян Бойл - старший вице-президент National Geographic. А в Шотландии мы сняли Дональда Блоксхема, английского историка и редактора Journal of Holocaust Education.



Не мог остаться в стороне и Джон Ди - большой друг армян, создатель проекта Rock Aid Armenia.



После 9 ноября 2020 года я часто вспоминаю проект «100 секунд». Во время войны нам казалось, что нас все бросили. Но этот проект доказывает, что у нас есть настоящие друзья, которые понимают нашу боль. И сегодня наша задача - создать новое содержание, чтобы у наших друзей был повод порадоваться за нас.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.