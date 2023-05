Երեւանում կկայանա երեխաների բռնի տեղափոխման թեմայով միջազգային գիտաժողով

Երեւան։ Մեդիամաքս։ Մայիսի 13-ից 15-ը Հայոց Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում կկայանա երեխաների բռնի տեղափոխման թեմայով միջազգային գիտաժողով:

Children and Nation: Forcible Child Transfer and Genocide Convention through Historical and Contemporary Lenses (Երեխաները եւ ազգը. երեխաների բռնի տեղափոխումը եւ Ցեղասպանության Կոնվենցիան պատմական և արդի լույսի ներքո) գիտաժողովը կազմակերպել են Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը, Կանադայի մարդու իրավունքների թանգարանը եւ Ավստրալիայի Դեակին համալսարանի ժամանակակից պատմության հետազոտական խումբը:

Գիտաժողովի ծրագիրը հասանելի է այս հղումով:

Մասնակցությունը նախնական գրանցմամբ է. գրանցվելու համար այցելեք հետևյալ հղումով:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուն անգլերենն է՝ համաժամանակյա թարգմանությամբ: