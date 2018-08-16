Пашинян: Выборы в Совет старейшин Еревана должны быть исключительными

Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проект решения о сокращении срока полномочий Совета старейшин Еревана, назначении и проведении внеочередных выборов.

День выборов объявит Центральная избирательная комиссия в течение 30-40 дней со дня обнародования решения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выборы в Совет старейшин Еревана должны быть исключительными в плане законности, прозрачности и честности.

«Это первые выборы в таком масштабе в период правления нашего правительства, и обеспечение их свободы, демократии и законности является для нас первоочередной задачей»,- заявил премьер-министр.

По его словам в этих выборах не должны быть зафиксированы случаи избирательных взяток, а люди, предпринявшие попытки их дать, не должны избежать ответственности.

«Незаконное влияние на волю граждан Армении должно быть исключено. Надеюсь, что никто не поддастся соблазну испытать судьбу»,- заявил глава правительства.

Медиамакс напоминает, что мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку 9 июля, а 16 июля Совет старейшин Еревана не избрал нового мэра.