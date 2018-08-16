830 просмотров

Пашинян: Выборы в Совет старейшин Еревана должны быть исключительными



Ереван/Медиамакс/. Правительство Армении на сегодняшнем заседании одобрило проект решения о сокращении срока полномочий Совета старейшин Еревана, назначении и проведении внеочередных выборов.

День выборов объявит Центральная избирательная комиссия в течение 30-40 дней со дня обнародования решения. 

 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что выборы в Совет старейшин Еревана должны быть исключительными в плане законности, прозрачности и честности. 

 

«Это первые выборы в таком масштабе в период правления нашего правительства, и обеспечение их свободы, демократии и законности является для нас первоочередной задачей»,- заявил премьер-министр. 

 

По его словам в этих выборах не должны быть зафиксированы случаи избирательных взяток, а люди, предпринявшие попытки их дать, не должны избежать ответственности. 

 

«Незаконное влияние на волю граждан Армении должно быть исключено. Надеюсь, что никто не поддастся соблазну испытать судьбу»,- заявил глава правительства. 

 

Медиамакс напоминает, что мэр Еревана Тарон Маргарян подал в отставку 9 июля, а 16 июля Совет старейшин Еревана не избрал нового мэра. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Ереван | Август 16, 2018 12:45
Пашинян: Выборы в Совет старейшин Еревана должны быть исключительными

Внешняя политика | Август 15, 2018 14:38
Армен Гевондян – новый посол Армении в Беларуси

Внешняя политика | Август 15, 2018 11:57
ПАСЕ потребовала от Баку освободить и остальных политзаключенных
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe