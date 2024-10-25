«Мы многое делаем для разрешения сложных ситуаций в регионе» - Mediamax.am

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«Мы многое делаем для разрешения сложных ситуаций в регионе»


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество Турции с BRICS будет «весьма востребованным».

Российский лидер сказал об этом после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите BRICS.

 

«Мы хорошо сотрудничаем в двустороннем плане, многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе», - заметил Путин.

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