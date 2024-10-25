«Мы многое делаем для разрешения сложных ситуаций в регионе»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество Турции с BRICS будет «весьма востребованным».
Российский лидер сказал об этом после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите BRICS.
«Мы хорошо сотрудничаем в двустороннем плане, многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе», - заметил Путин.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.