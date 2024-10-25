Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры

Ереван /Медиамакс/. На состоявшейся сегодня в Казани встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы, связанные с продвижением двусторонней мирной повестки, включая мирный договор, демаркацию и делимитацию границы.

В сообщении пресс-службы премьер-министра Армении говорится, что «министрам иностранных дел поручено продолжить двусторонние переговоры по Соглашению «Об установлении мира и межгосударственных отношений» с целью их скорейшего завершения и подписания».