Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры - Mediamax.am

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Пашинян и Алиев поручили главам МИД продолжить переговоры


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Ереван /Медиамакс/. На состоявшейся сегодня в Казани встрече премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы, связанные с продвижением двусторонней мирной повестки, включая мирный договор, демаркацию и делимитацию границы.

В сообщении пресс-службы премьер-министра Армении говорится, что «министрам иностранных дел поручено продолжить двусторонние переговоры по Соглашению «Об установлении мира и межгосударственных отношений» с целью их скорейшего завершения и подписания».

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