Рубен Варданян: «Зло конечно, а добро бесконечно»

Ереван /Медиамакс/. Находящийся в бакинской тюрьме Рубен Варданян направил послание выпускникам Школы управления СКОЛКОВО.

Послание на церемонии вручения дипломов зачитала дочь Рубена Варданяна.

В послании говорится:

«Сегодня, как и три года назад, когда я произносил речь на 15-летии школы СКОЛКОВО, я хочу начать со слов благодарности и поблагодарить каждого, кто вдохнул жизнь в этот уникальный проект, чьими стараниями он живет и теперь и, я надеюсь, будет жить долгие-долгие годы. Сообщества не формируются по инструкции – только по любви. И я желаю сообществу СКОЛКОВО сохранять ту любовь и уважение друг к другу, которые были заложены с самого начала.

Есть разные стратегии взаимодействия. Мне всегда казалось, что лучшая та, когда ты отдаешь больше, чем рассчитываешь получить взамен. Как ни парадоксально, но мой личный опыт показывает, что эта стратегия оказывается наиболее выигрышной в долгосрочной перспективе. В отношении Школы СКОЛКОВО она себя полностью оправдала: мы наконец видим плоды того, что посеяли 18 лет назад. Чтобы они созрели, потребовались годы, но мы работали вдолгую и сажали деревья, под сенью которых станут укрываться наши дети и внуки.

К сожалению, им приходится жить в непростое время, но зло конечно, а добро бесконечно, и я верю, что вместе мы всё преодолеем. Ваша поддержка придает мне силы и делает меня счастливым даже здесь, в тюремной камере. Я уверен, что вскоре мы встретимся вновь и я опять увижу ваши счастливые лица и горящие радостным волнением глаза. Так и будет!».