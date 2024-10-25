«Ереван предлагает Баку подписать мирное соглашение» - Mediamax.am

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«Ереван предлагает Баку подписать мирное соглашение»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. В Казани началась встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Выступая сегодня на заседании в формате BRICS Outreach, Пашинян заявил, что «80-90 процентов проекта мирного договора с Баку согласовано».

 

«В мирном договоре оговорено отсутствие территориальных претензий, неприменение силы, установление дипломатических отношений.

 

Армения предложила Азербайджану обеспечить связь с Нахичеванью посредством механизмов упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля.

 

Ереван предлагает Баку подписать мирный договор», - сказал Никол Пашинян.

 

Он также отметил, что процесс демаркации границы активизируется после того, как парламент утвердит положение о комиссии по демаркации границы.

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