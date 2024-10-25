«Ереван предлагает Баку подписать мирное соглашение»

Ереван /Медиамакс/. В Казани началась встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Выступая сегодня на заседании в формате BRICS Outreach, Пашинян заявил, что «80-90 процентов проекта мирного договора с Баку согласовано».

«В мирном договоре оговорено отсутствие территориальных претензий, неприменение силы, установление дипломатических отношений.

Армения предложила Азербайджану обеспечить связь с Нахичеванью посредством механизмов упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля.

Ереван предлагает Баку подписать мирный договор», - сказал Никол Пашинян.

Он также отметил, что процесс демаркации границы активизируется после того, как парламент утвердит положение о комиссии по демаркации границы.