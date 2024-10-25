«Ереван предлагает Баку подписать мирное соглашение»

Ереван /Медиамакс/. В Казани началась встреча лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.
Выступая сегодня на заседании в формате BRICS Outreach, Пашинян заявил, что «80-90 процентов проекта мирного договора с Баку согласовано».
«В мирном договоре оговорено отсутствие территориальных претензий, неприменение силы, установление дипломатических отношений.
Армения предложила Азербайджану обеспечить связь с Нахичеванью посредством механизмов упрощенных процедур пограничного и таможенного контроля.
Ереван предлагает Баку подписать мирный договор», - сказал Никол Пашинян.
Он также отметил, что процесс демаркации границы активизируется после того, как парламент утвердит положение о комиссии по демаркации границы.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.