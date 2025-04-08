МИД Ирана: Мы никогда не пойдем на создание ядерного оружия

Ереван /Медиамакс/. Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, так как это запрещено руководством страны.

Как сообщает ТАСС, так официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи прокомментировал сегодня предложение иранского депутата Мохаммада Касима Османи создать атомную бомбу, чтобы обеспечить «равноправие» на переговорах с Западом.

«Иран никогда и ни при каких условиях не пойдет по пути создания ядерного оружия. Это неотъемлемая часть нашей стратегии, основанной на фетве верховного лидера. В этом вопросе нет и не может быть никаких сомнений», - сказал дипломат на брифинге.

Разработка ядерного оружия в Иране официально запрещена указом Хаменеи от 2003 года.