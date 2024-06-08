Ильхам Алиев решил «защитить» Венгрию от Европейского союза

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «политика колониализма продолжается в Европейском Союзе и сегодня».

Ильхам Алиев сказал об этом 6 июня в Баку на встрече с делегацией Парламентской ассамблеи тюркских государств, обращаясь к вице-спикеру парламента Венгрии Марте Матрай.

«Я знаю, что вы подвергаетесь большому давлению в Европейском Союзе. А это – полное нарушение декларируемых на европейском пространстве демократических принципов. Были ли введены санкции против Венгрии? Были. Лишили ли Венгрию положенных ей средств? Лишили. Почему? Потому что Венгрия защищает традиционные ценности. Она защищает свое население. Защищает свою молодежь от вредного влияния. Она провозглашает семейные ценности как высшую ценность. Именно поэтому те, кто выступает против этих традиционных ценностей и ведет мир к пропасти, вводят санкции против Венгрии.

Это уму непостижимо. Вводятся санкции против страны-члена НАТО, члена Евросоюза, расположенной в центре Европы, страны, которая хочет проводить свою политику. А где же демократия? Разве все должны придерживаться единого мнения? Разве все должны действовать по указке тех, кто сидит там, в некоторых западных странах? Кто дает им это право? Их прошлое вовсе не делает им чести. Их прошлое запятнано кровью. Их прошлое – колониализм. Их прошлое – угнетение народов, незаконная оккупация. Политика колониализма продолжается в Европейском Союзе и сегодня. Но хоть кто-то критикует их? Нет. Именно поэтому Венгрия находится на передовом фланге борьбы, и я неоднократно говорил моему другу Виктору Орбану, что вам еще сложнее. Мы находимся здесь, мы не Европа, как говорится, не хотим входить в европейскую семью, даже если бы хотели, нас туда никто бы не впустил. Поэтому мы живем здесь, не действуем, как говорится, по чьей-то указке, никому не позволяем прийти сюда и вмешиваться в наши дела. Не трогай меня, и я тебя не трону. Если ты тронешь меня, тогда жди, что и у тебя будет болеть голова. Но Венгрия находится там, и я знаю, как тяжело каждый день подвергаться давлению. Сейчас Венгрия будет председательствовать в Европейском Союзе. Против Венгрии уже строятся планы, чтобы, как говорится, сорвать это председательство и лишить Венгрию этого председательства», - заявил Алиев.