Алиев понаблюдал за полетами новых турецких беспилотников Akinci

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня несколько военных объектов и понаблюдал за полетами новых турецких беспилотников Akinci, недавно принятых на вооружение ВВС.

Пресс-служба Алиева не уточняет, когда именно эти беспилотники поступили азербайджанской армии.

Ранее было известно, что из продукции турецкой компании Baykar rна вооружении ВВС Азербайджана были только БПЛА Bayraktar-TB2.

На церемонии присутствовал технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар, который является зятем президента Турции Реджепа Эрдогана.

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Baykar выпустила Bayraktar TB2 в 2014 году, а в 2019 году представила более мощный Akinci.

Это была первая рабочая поездка Алиева после внеочередных президентских выборов, которые состоялись 7 февраля.