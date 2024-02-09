Алиев понаблюдал за полетами новых турецких беспилотников Akinci

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил сегодня несколько военных объектов и понаблюдал за полетами новых турецких беспилотников Akinci, недавно принятых на вооружение ВВС.
Пресс-служба Алиева не уточняет, когда именно эти беспилотники поступили азербайджанской армии.
Ранее было известно, что из продукции турецкой компании Baykar rна вооружении ВВС Азербайджана были только БПЛА Bayraktar-TB2.
На церемонии присутствовал технический директор компании Baykar Сельджук Байрактар, который является зятем президента Турции Реджепа Эрдогана.
Baykar выпустила Bayraktar TB2 в 2014 году, а в 2019 году представила более мощный Akinci.
Это была первая рабочая поездка Алиева после внеочередных президентских выборов, которые состоялись 7 февраля.
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