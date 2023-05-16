Эрдоган уверен, что победит во втором туре выборов - Mediamax.am

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Эрдоган уверен, что победит во втором туре выборов


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов 28 мая.

«Мы наберем еще больше процентов голосов избирателей 28 мая, одержав победу. Надеюсь, она будет исторической», - написал турецкий лидер на своей странице в Twitter.

 

Эрдоган отметил, что на выборах 14 мая в Турции явка была рекордной и составила примерно 89%.

 

«Турция продемонстрировала, что является страной с одной из самых передовых демократий», - отметил турецкий лидер.

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