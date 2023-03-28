Азербайджан призвал правительство Франции «уважать конституционные права в стране» - Mediamax.am

1510 просмотров

Азербайджан призвал правительство Франции «уважать конституционные права в стране»


Фото: nytimes.com


Ереван /Медиамакс/. Азербайджан осуждает «чрезмерное и несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против публичных протестов во Франции».

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

 

Он призвал правительство Франции «уважать конституционные права в стране».

 

«Считаем, что Совет Европы и международные правозащитные организации должны расследовать случаи крайнего насилия во Франции и потребовать принятия соответствующих мер в рамках обязательств этой страны», - сказал Гаджизаде.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

В мире | Март 27, 2023 12:43
Азербайджан призвал правительство Франции «уважать конституционные права в стране»

Нагорный Карабах | Март 27, 2023 11:51
ВС Азербайджана произвели попытку продвижения в Арцахе

Политика | Март 25, 2023 09:00
Расмуссен: Мы должны дать понять, что Алиев столкнется с последствиями
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023