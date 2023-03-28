Азербайджан призвал правительство Франции «уважать конституционные права в стране»

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан осуждает «чрезмерное и несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов против публичных протестов во Франции».
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
Он призвал правительство Франции «уважать конституционные права в стране».
«Считаем, что Совет Европы и международные правозащитные организации должны расследовать случаи крайнего насилия во Франции и потребовать принятия соответствующих мер в рамках обязательств этой страны», - сказал Гаджизаде.
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