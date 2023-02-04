Главы МИД и МВД Турции выступили с обвинениями в адрес Запада

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил сегодня страны Запада, закрывшие свои консульства из-за угроз безопасности, в невыполнении союзнических обязательств.

«Если бы они были союзниками, то предупредили бы нас о готовящихся угрозах. Если существует террористическая угроза, разве они не должны информировать нас? Мы спрашивали наше министерство внутренних дел и разведку. Не было конкретного обмена информацией. Мы считаем, что эти закрытия являются преднамеренными», - заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле.

Как сообщает ТАСС, в МИД Турции были вызваны главы дипломатических миссий государств, приостановивших работу своих генконсульств (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и Швеции). На встрече с ними было подчеркнуто, что безопасность всех дипломатических учреждений в Турции обеспечивается на основе международных соглашений.

Послы были вызваны после заявления главы МВД Турции Сулеймана Сойлу о том, что ряд государств Запада развязал против его страны «психологическую войну», закрывая диппредставительства под предлогом террористической угрозы, но не предоставляя при этом каких-либо доказательств.