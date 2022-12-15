Передача Азербайджаном Украине трансформаторов «вызывает у России недоумение» - Mediamax.am

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Передача Азербайджаном Украине трансформаторов «вызывает у России недоумение»


Фото: day.az


Ереван /Медиамакс/. В МИД России сегодня заявили, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» «вызывает недоумение у России».

ТАСС приводит слова источника в МИД России:

 

«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь».

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