Передача Азербайджаном Украине трансформаторов «вызывает у России недоумение»

Ереван /Медиамакс/. В МИД России сегодня заявили, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» «вызывает недоумение у России».

ТАСС приводит слова источника в МИД России:

«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь».