Передача Азербайджаном Украине трансформаторов «вызывает у России недоумение»

Ереван /Медиамакс/. В МИД России сегодня заявили, что передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» «вызывает недоумение у России».
ТАСС приводит слова источника в МИД России:
«Подобный шаг со стороны Баку вызывает недоумение. В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь».
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