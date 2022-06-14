«Политике Запада доверять нельзя», заявил Эрдоган

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике развертывание военных баз США на территории Греции.
Как сообщает Анатолийское агентство, на встрече с молодежью в городе Ван, Эрдоган заявил:
«Когда мы спрашиваем, с какой целью созданы эти базы, они отвечают нам, что это против России. Но что вы предприняли против России для Украины? Смогли ли вы быть рядом с Украиной, смогли ли вы поддержать Украину? Все это ложь. Западу нельзя доверять, особенно, когда речь идет об их политике».
Он пояснил, что Турция готова взаимодействовать с западными странами в области науки и культуры, но «политике Запада доверять нельзя».
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