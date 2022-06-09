Эрдоган призвал Грецию «не повторять ошибок вековой давности» - Mediamax.am

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Эрдоган призвал Грецию «не повторять ошибок вековой давности»


Фото: https://www.aa.com.tr/


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Грецию «не повторять ошибок вековой давности».

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая сегодня с речью на международных учений Efes-2022 в Измире, Эрдоган указал на «провокационные и агрессивные действия» Греции в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье.

 

Президент Турции призвал Афины к уважению норм международного права и отказу от размещения вооружения на островах, имеющих статус «демилитаризованных зон».

 

«Прекратите размещать вооружение на островах! Я не шучу!», - заявил Эрдоган.

 

«Турция не стремится к ущемлению прав других государств, но при этом не допустит нападок в свой адрес. Предупреждаем Грецию: одумайтесь, не повторяйте ошибок вековой давности и не тешьте себя пустыми надеждами», - подчеркнул турецкий президент.

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