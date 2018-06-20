Что осталось за кадром «Авроры-2018»

8-10 июня в Армении прошли мероприятия в рамках вручения третьей международной гуманитарной премии «Аврора». Медиамакс в сотрудничестве с «Авророй» представляет некоторые фрагменты, оставшиеся «за кадром».

Фото: «Аврора»

Вторая часть трилогии «Аврора-2018» состоялась рано утром 10 июня по соседству с монастырским комплексом Хор Вирап. Участники церемонии прибывали с 03:00 утра. Среди них был старший сын Рубена Варданяна Давид.

Фото: «Аврора»

Член Отборочной комиссии «Аврора», бывший президент Ирландии Мэри Робинсон вместе со всеми встретила рассвет и увидела пробуждающуюся гору Арарат.

Фото: «Аврора»

Идея встретить рассвет в Хор Вирапе принадлежала именно Рубену Варданяну.

Фото: «Аврора»

Трое претендентов «Авроры-2018» посетили Голубую мечеть в Ереване.

Фото: «Аврора»

А жену лауреата «Авроры-2017» Тома Катены в Татеве учили печь лаваш.

Фото: «Аврора»

Член Отборочной комиссии «Авроры», бывший министр здравоохранения Великобритании Лорд Ара Дарзи стал почетным доктором Ереванского государственного медицинского университета.

Фото: «Аврора»

Лауреат «Авроры-2017» Том Катена и заменявгие его в Судане армянские врачи посетили Ереванский коньячный завод.

Фото: «Аврора»

Соучредитель «Авроры» Вардан Грегорян в Матенадаране расписывается в рукописи «Книга гуманизма».

Фото: «Аврора»

Бывший посол США в ООН Саманта Пауэр в Музее Геноцида армян.

Фото: «Аврора»

Саманта Пауэр в Ереване выразила сожаление по поводу того, что администрация Барака Обамы не смогла признать Геноцид армян.

Фото: «Аврора»

На рассвете в Хор Вирапе круговой танец вели профессиональные танцоры, гости и соучредители «Авроры» Рубен Варданян и Нубар Афеян.

Фото: «Аврора»

Многие из присутствующих в Хор Вирапе гостей получили именные виноградные саженцы.

Фото: «Аврора»