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Что осталось за кадром «Авроры-2018»


Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»

Фото: «Аврора»


8-10 июня в Армении прошли мероприятия в рамках вручения третьей международной гуманитарной премии «Аврора». Медиамакс в сотрудничестве с «Авророй» представляет некоторые фрагменты, оставшиеся  «за кадром».

 

Фото: «Аврора»

 

Вторая часть трилогии «Аврора-2018» состоялась рано утром 10 июня по соседству с монастырским комплексом Хор Вирап. Участники церемонии прибывали с 03:00 утра. Среди них был старший сын Рубена Варданяна Давид. 

 

Фото: «Аврора»

 

Член Отборочной комиссии «Аврора», бывший президент Ирландии Мэри Робинсон вместе со всеми встретила рассвет и увидела пробуждающуюся гору Арарат. 

 

Фото: «Аврора»

 

Идея встретить рассвет в Хор Вирапе принадлежала именно Рубену Варданяну.

 

Фото: «Аврора»

 

Трое претендентов «Авроры-2018» посетили Голубую мечеть в Ереване. 

 

Фото: «Аврора»

 

А жену лауреата «Авроры-2017» Тома Катены в Татеве учили печь лаваш.

 

Фото: «Аврора»

 

Член Отборочной комиссии «Авроры», бывший министр здравоохранения Великобритании Лорд Ара Дарзи стал почетным доктором Ереванского государственного медицинского университета. 

 

Фото: «Аврора»

 

Лауреат «Авроры-2017» Том Катена и заменявгие его в Судане армянские врачи посетили Ереванский коньячный завод. 

 

Фото: «Аврора»

 

Соучредитель «Авроры» Вардан Грегорян в Матенадаране расписывается в рукописи «Книга гуманизма». 

 

Фото: «Аврора»

 

Бывший посол США в ООН Саманта Пауэр в Музее Геноцида армян. 

 

Фото: «Аврора»

 

Саманта Пауэр в Ереване выразила сожаление по поводу того, что администрация Барака Обамы не смогла признать Геноцид армян. 

 

Фото: «Аврора»

 

На рассвете в Хор Вирапе круговой танец вели профессиональные танцоры, гости и соучредители «Авроры» Рубен Варданян и Нубар Афеян. 

 

Фото: «Аврора»

 

Многие из присутствующих в Хор Вирапе гостей получили именные виноградные саженцы.

 

Фото: «Аврора»

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