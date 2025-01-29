Yerevan for Kids и проект детской площадки в Раздане

«Детская площадка вместо конфет»: с таким лозунгом на платформе reArmenia проходит краудфандинговый сбор средст для строительства в центре города Раздан современной детской площадки. В канун Нового года инициатива Yerevan for Kids решила, что «одна большая игрушка для детей Раздана будет полезнее тысячи маленьких», и взялась за дело.

Основательница Yerevan for Kids и мама пятерых детей Юлия Анфилатова рассказала Медиамакс о проблемах городской среды в Ереване и поделилась подробностями проекта Hrazdan for Children.

«Скорее репатриация, чем релокация»

В Ереване мы уже 3 года. Как и у многих, причиной переезда стала война. Мой муж армянин, но прежде он никогда не был в Армении. Он родился в Баку и жил там

недолго. Так что, в нашем случае получилась скорее не релокация, а репатриация.

Юлия Анфилатова Фото: Медиамакс

В Москве у нас с мужем был проект в сфере образования - демократическая школа с самонаправленным образованием. Хотя Ереван - прекрасный, солнечный город, после переезда у нас, как и у многих, были сложности с адаптацией. Мы поняли, что для продолжения проекта демократической школы у нас пока не хватит сил и ресурсов.

«Созерцать, но не трогать»

В Ереване мало качественных общественных пространств, где комфортно гулять с детьми - их у нас пятеро. Так и возникла инициатива Yerevan for Kids. Она помогает озвучивать запросы молодых семей с детьми на то, чтобы в городе появлялись современные и качественные пространства, где комфортно гулять, играть и соприкасаться с природой.

Юлия Анфилатова со своими детьми Фото: из личного архива

Сейчас в городе есть только два хороших парка – Tumo и «Сад влюбленных». Мы живем рядом с последним. Это ухоженный парк, но и здесь свои нюансы – одна маленькая площадка для детей, нельзя ходить по траве - даже детям и даже босиком. Когда я стала выяснять причину, то узнала, что парк задуман как созерцательный - можно смотреть на природу, слушать воду, но не прикасаться ко всему этому. Культура Zen Garden распространена особенно в азиатских странах, и я ничего не имею против, но эта идея работает, если в городе есть большой выбор парков, где можно лежать, бегать, играть на траве и устраивать пикники.

Кроме того, в «Саду влюбленных» основатели отошли от философии Zen Garden, так как на территории парка есть кафе, детская площадка и он находится рядом с проспектом Баграмяна.

Фото: Медиамакс

Однажды мы с другими активными мамами организовали встречу с директором парка и попросили дать возможность детям в жаркое время играть на прохладной травке. По итогом встречи было принято решение «открыть» один из газонов сквера. Но спрос на него очень большой, и каждый раз, когда мы приходим, газон оказывается занят (улыбается – ред.). Это еще раз доказывает, что люди тянутся к крупицам природы в городе. К весне, думаю, нужно будет опять обсудить вопрос с руководством парка, чтобы для посетителей открыли хотя бы 3 газона.

Выцветшие детские площадки с дырами в горках

Вопрос детских площадок также лежал на поверхности. Меня очень злило, когда я видела площадку из дешевого и уже выцветшего пластика, с огромной дырой в горке. И обидно, что, скорее всего, этой площадке нет и года.

Фото: из личного архива

Однажды я написала о проблеме на своей личной странице и запустила чат в Телеграм, где стали собираться неравнодушные родители. Так и зародилась инициатива Yerevan for Kids. Раз в неделю мы проводим встречи, обсуждаем задачи, встречаемся с главами районов Еревана. В результате в Ереване уже появилось несколько функциональных детских площадок, которые важны для безопасного времяпровождения и физического развития ребенка.

Бывает, люди говорят - «у нас в детстве не было детских площадок, но мы же как-то выросли». Да, в нашем детстве много чего не было, но это не значит, что мы не должны развиваться и двигаться вперед. Кроме того, в нашем детстве были полноценные дворы.

Фото: Медиамакс

Многие ереванцы рассказывают мне, как они бегали и играли во дворах свободных от машин, гаражей и других построек. Дворы были зеленые и тенистые, это было доверительные и безопасные пространства, где все знали детей друг друга и приглядывали за ними. Сейчас в большинстве своем дворы застроены гаражами и ларьками, многие деревья вырублены, тени почти нет.

«Один большой подарок вместо множества мелких»

К Новому году один из участников нашей инициативы, сотрудник муниципалитета Артур Гаспарян предложил подарить качественную детскую площадку одному из региональных городов Армении. Он объяснил, что к праздникам многие люди, особенно из Диаспоры, хотят порадовать детей подарками, и можно вместо множество мелких подарить детям один большой подарок - пространство, где они смогут играть, веселиться и физически развиваться. Был выбран город Раздан.

Фото: из личного архива

Мы запустили краудфандинговую кампанию и стали активно заниматься оглаской инициативы и поиском спонсоров. Для себя мы решили, что хотим сделать что-то значимое, современное, а не просто качели и горку. В нашем проекте предусмотрены горка, батуты, песочница, деревянные скамейки, качели. Мы хотим создать пространство, где будет интересно детям разных возрастов и каждый может найти что-то для себя. Сейчас активно идет первый этап сбора средств и нам удалось собрать уже около 40 процентов.

Яна Шахраманян

Фото: Агапе Григорян