Amnesty International: Азербайджан должен обеспечить право Рубена Варданяна на справедливый суд

Ереван /Медиамакс/. директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс прокомментировала начала судебного процесса в Баку над бывшим государственным министром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном.

«Азербайджанские власти утверждают, что привлекли Рубена Варданяна к суду для обеспечения ответственности за преступления, в которых они его обвиняют. Но отказывая ему в праве на справедливый суд, они демонстрируют полную противоположность правосудию. Власти должны соблюсти и обеспечить право Рубена Варданяна на справедливый суд.

Рубен Варданян выдвинул серьезные обвинения в нарушении прав человека, которые включают жестокое обращение в заключении, принуждение к подписанию фальсифицированных материалов дела и лишение возможности подготовить свою защиту.

Власти Азербайджана должны незамедлительно, тщательно, независимо, беспристрастно и эффективно расследовать эти серьезные обвинения и привлечь к ответственности тех, кто подозревается в их совершении.

Власти Азербайджана должны предоставить Рубену Варданяну полный доступ к его адвокатам, а также адекватное время и возможность для подготовки своей защиты.

Международное сообщество должно внимательно следить за этим громким делом, чтобы обеспечить права Рубена Варданяна на справедливый суд и правосудие», - заявила Струтерс.