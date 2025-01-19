Amnesty International: Азербайджан должен обеспечить право Рубена Варданяна на справедливый суд

Ереван /Медиамакс/. директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс прокомментировала начала судебного процесса в Баку над бывшим государственным министром Нагорного Карабаха Рубеном Варданяном.
«Азербайджанские власти утверждают, что привлекли Рубена Варданяна к суду для обеспечения ответственности за преступления, в которых они его обвиняют. Но отказывая ему в праве на справедливый суд, они демонстрируют полную противоположность правосудию. Власти должны соблюсти и обеспечить право Рубена Варданяна на справедливый суд.
Рубен Варданян выдвинул серьезные обвинения в нарушении прав человека, которые включают жестокое обращение в заключении, принуждение к подписанию фальсифицированных материалов дела и лишение возможности подготовить свою защиту.
Власти Азербайджана должны незамедлительно, тщательно, независимо, беспристрастно и эффективно расследовать эти серьезные обвинения и привлечь к ответственности тех, кто подозревается в их совершении.
Власти Азербайджана должны предоставить Рубену Варданяну полный доступ к его адвокатам, а также адекватное время и возможность для подготовки своей защиты.
Международное сообщество должно внимательно следить за этим громким делом, чтобы обеспечить права Рубена Варданяна на справедливый суд и правосудие», - заявила Струтерс.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.